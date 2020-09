Bergens byrådsleiar kritiserer karantenebrot etter tangering av smitterekorden

innenriks

– Nokre få av dei som er registrert som smitta i dag, er nærkontaktar av andre som har vore smitta, og som skal ha vore i karantene, sa Roger Valhammer (Ap) på ein pressekonferanse torsdag ettermiddag.

I ei ny undersøking frå Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet som vart offentleggjord tidlegare torsdag, vart det kjent at seks av ti som har vorte sett i karantene eller isolasjon, seier at dei har brote karantenereglane.

Valhammer seier at ein òg finn dette igjen i smittetalet for torsdag i Bergen, der det er registrert 42 smittetilfelle siste døgn, og 41 er nye og eitt er gammalt.

Må vere i karantene

– Her må eg vere klinkande klar: Alle som er sett i karantene må vere i karantene, seier byrådsleiaren.

Han seier at han forstår at det kan vere utfordrande.

– Men vi er avhengige av at befolkninga innser alvoret i situasjonen vi står i, og følgjer dei råd og reglar som gjeld, og ikkje minst held karantenen eller isolasjonen dersom dei blir sette i det, seier han.

Tangering av smitterekord

Også tysdag denne veka vart det registrert 42 smitta siste døgn. Smittetalet tysdag og torsdag denne veka er det høgaste på eitt døgn i Bergen sidan pandemien starta, ifølgje helsebyråd Beate Husa (KrF).

Ho seier at ein vesentleg del av dei nye smitta har ukjend smitteveg.

– I denne delen av pandemien har smitten for det meste ramma unge menneske. Vi er urolege for at det no kan endre seg. No har vi ein situasjon med smittespreiing i fleire ulike miljø, og faren vil då auke i neste omgang for at smitten kan ramme dei mest sårbare blant oss, seier Husa.

Ho påpeikar òg at kommunen har registrert smitte i fleire kormiljø, og ho understrekar at dei som syng i kor no, må halde tre meters avstand under øving.

Smitta ved NHH, UiB og HVL

Torsdag vart det klart at to studentar ved Universitetet i Bergen (UiB) det siste døgnet har fått påvist koronasmitte. Høgskulen på Vestlandet (HVL) melder òg om at ytterlegare éin student har vorte smitta av koronaviruset det siste døgnet. Totalt har 39 studentar her fått påvist smitte, skriv Bergens Tidende.

Også ved Noregs handelshøgskole (NHH) i Bergen har éin student vorte registrert smitta dei siste 24 timane. Dei fire siste dagane har totalt ni studentar vorte stadfesta smitta ved NHH, der smittetala går ned. Sidan starten av semesteret har til saman 136 studentar ved skulen vorte smitta av koronaviruset.

Presiserer tiltak

På pressekonferansen kom byrådet i Bergen med ei presisering om tiltaka som er innførte.

Dei understrekar at avgrensinga på 50 personar på offentlege arrangement berre gjeld innandørs, sidan smitterisikoen er betydeleg mindre utandørs.

Byrådet understreka òg at det i Bergen kommune er eit forbod mot private samankomstar med meir enn ti personar, og at dette ikkje er eit råd.

Det blir òg presisert at kravet om at gjestar skal legitimere seg på utestader og serveringsstader, ikkje gjeld hurtigmat-sal.

