Havarikommisjonen ber flyselskap ta ising på alvor

Kommisjonen har gjennomgått hendinga der ei SAS-rute som var operert av det danske flyselskapet Jet Time AS, fekk problem med ising på veg frå Bergen til Ålesund i 2016. Flyet kom ut av kontroll på grunn av isinga, krengde ukontrollert og mista betydeleg høgd før besetninga vann att kontrollen.

Flyet landa i Ålesund utan skadar på flyet eller passasjerane om bord. Hendinga fann stad ved Førde. Det var varsla moderat ising, men flyet kom inn i eit område med sterk ising.

– Denne og to andre alvorlege isingsrelaterte hendingar illustrerer kor viktig det er at besetningane overvaker fart og stigeyting slik at flyet blir operert innanfor dei definerte ytingsavgrensingane, skriv Havarikommisjonen.

– Havarikommisjonen meiner at ising bør vere eit vektlagt moment i risikoanalysane til flyselskap som skal operere i isingssesongen i Noreg, og at det er viktig å ta eigenskapane til flytypen i betraktning, heiter det.

SAS la ned ruta kort tid etter hendinga, og flygingane til Jet Time AS i Noreg med den aktuelle flytypen opphøyrde.

Havarikommisjonen har undersøkt om hendinga kan ha samanheng med at ein utanlandsk aktør utan omfattande kunnskap om norske forhold dreiv ruta eller at flyselskapet fall mellom ulike stolar når det skulle drivast tilsyn med det. Det er ikkje funne slike årsakssamanhengar i saka.

