Kongekrabbar døyr i teinene fordi få vil kjøpe dei

innenriks

Det er problem med å få selt all kongekrabben som blir fiska. I nokre av samleteinene er det konstatert opp mot 60 prosent døyelegheit fordi krabbane blir oppbevart der for lenge.

– Vi ser helst at det blir teke vare på så lite krabbe som mogleg i samleteiner for å unngå at dyrevelferda blir så dårleg at krabbar døyr i samleteinene, seier seksjonssjef for ressurskontroll i Fiskeridirektoratet region Nord, Bjørn Håvard Rønnevik.

Det dårlege kongekrabbe-salet kjem samtidig med at det er svært gode fiskeforhold.

