Kraftig nedgang i hasjbeslag – amfetamin på rekordnivå

– Etter at hasj gjennom fleire år stadig har vore beslaglagt i fleire saker, har det vore ei kraftig endring i dette biletet så langt i år, skriv Kripos i ei pressemelding.

Talet på hasjbeslag er i første halvår i år meir enn halvert samanlikna med same periode 2019, og beslaglagd mengd er berre ein tredel av det som har vore vanleg dei siste åra, melder Kripos i samband med offentleggjeringa av den halvårlege rapporten sin om narkotikabeslag.

Fleire internasjonale politiaksjonar mot produsentar i Marokko – hovudkjelda til hasj til Noreg – og smuglarruter i Gibraltarsundet og Middelhavet har truleg bidrege til hasjtørke i den norske marknaden. Kripos framhevar at også dei seinare følgjande strenge koronarestriksjonane ved grensene har gjort livet vanskeleg for narkotikasmuglarane.

Stengde grenser

– Spesielt har stengde og kontrollerte grenser mellom Marokko og Spania og mellom Spania og Frankrike vanskeleggjort smuglinga. Det har fått betydning for tilgangen på hasj over store delar av Europa, inkludert Noreg. Rapportar frå Europol viser òg at prisnivået har auka betydeleg i same periode, seier leiar Kari Solvik for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos.

Det vart teke rundt 919 kilo hasj, marihuana og cannabisplantar fordelt på 4.576 saker i første halvår. Det er 38 prosent færre beslag enn i same periode i fjor. Medan hasj utgjorde heile 39 prosent av alle narkotikabeslag i fjor, utgjorde hasjbeslaga i første halvår i år berre 23 prosent av alle beslag.

Det samla talet på narkotikasaker hos politiet på landsbasis fall med 16,7 prosent frå same periode i fjor i første halvår.

Ny amfetamin-rekord

Men medan det samla talet på narkotikabeslag har gått ned, auka talet på amfetaminbeslag til historiske nivå.

– Aldri tidlegare har politiet beslaglagt større mengder amfetamin enn i det første halvåret av 2020, seier Solvik.

Det vart beslaglagt 334 kilo amfetamin og metamfetamin fordelt på 2.809 beslag i første halvår. Amfetamin og metamfetaminbeslaga utgjorde 22 prosent av alle beslag i 2020 mot 16 prosent av beslaga i 2019.

For første gong er det òg fleire beslag av MDMA enn kokain. Første halvår av 2020 er det gjort 756 beslag av MDMA-tablettar, pulver og krystallinsk materiale fordelt på 13,7 kg pulver/krystallinsk materiale, tilsvarande omtrent 77.500 tablettar med styrkegrad 150 milligram, og 21 400 tablettar.

Til samanlikning vart det gjort 738 beslag av kokain, der det vart beslaglagt rundt 32 kg.

