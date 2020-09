Noreg sender kriseteam til Moria-leiren i Hellas

innenriks

– Noreg vil sende eit medisinsk team til Hellas tidleg neste veke. Dette er for å hjelpe etter den forferdelege brannen i Moria-leiren, seier KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

– Hellas er eitt av dei landa som er hardast ramma av flyktningkrisen. Tilbodet vårt om å sende eit medisinsk team blir teke veldig godt imot, seier barne- og familieministeren.

Regjeringa gav onsdag grønt lys for å hente 50 asylsøkjarar frå Hellas til Noreg.

Det medisinske personellet som no blir sendt til Moria, blir henta frå den same ressursen som vart brukt då Noreg sende krisehjelp til Nord-Italia i vår og då Noreg hjelpte Samoa under meslingutbrotet i desember 2019.

Avgjerda kjem etter ei konkret oppmoding om hjelp frå greske helsestyresmakter.

I tillegg kan Noreg sende klespakker, telt, ullteppe og senger til Hellas ved behov.

(©NPK)