Politidirektøren avviser at politireforma er årsak til vald mot politiet

innenriks

I eit innlegg publisert på politiet.no torsdag avviser Bjørnland at politireforma har skuld i valden og aggresjonen mot politiet som har prega demonstrasjonane mot den ytterleggåande grupperinga Sian i Oslo og Bergen dei siste vekene.

– Vi er samde i at det kan vere behov for å gjere enkelte justeringar for å komme tettare på nærmiljøet, også fysisk. Det er viktig for oss. Auka synlegheit er noko politiet skal prioritere framover. Det er likevel ikkje grunnlag for å hevde at politireforma som sådan er årsak til at enkelte unge retter aggresjonen sin mot politiet, skriv Bjørnland.

Mot «amerikanske tilstander»

Ein av dei som har sett valden mot politiet i samanheng med reforma, er Morten Ørn, driftseiningsleiar i Vest politidistrikt.

I eit intervju med NRK førre søndag uttalte han at nærpolitireformen har ført til mindre synleg politi i bydelane, og at det har ført til mindre respekt for etaten frå ungdommane.

Også politiforskar Christin Thea Wathne ved Oslo Met åtvarar mot konsekvensane av politireforma.

– Tilliten som er bygd opp over lang tid, er ganske sårbar og kan raskt rivast ned. Polititilsette fleire stader opplever at den sentraliseringa som skjer, gjer at dei mistar kontakten med ungdommane, uttalte ho til NRK førre veke.

Ho meiner politireforma representerer eit steg på vegen mot «amerikanske tilstandar», med mellom anna ein veksande vektarbransje der tidlegare politioppgåver blir overførte til private, og sentralisering av kunnskap med auka fokus på etterretning som grunnlag for handling, framfor kunnskap politiet fekk gjennom nærleik i lokalsamfunnet.

– Ungdommane manglar forståing for ytringsfridom

Bjørnland meiner det er behov for å nyansere dette biletet.

Ho peikar på at nye etterretningsrapportar framhevar fleire faktorar som kan ha bidrege til ei fiendtleg haldning til politiet under Sian-demonstrasjonane.

– Mellom anna at det er lita forståing hos enkelte ungdommar for rolla til politiet som vernar av ytringsfridom. Politiet sikrar og set opp sperringar rundt Sian-medlemmer, noko som kan tolkast som at politiet støttar Sian og markeringa deira, skriv politidirektøren.

– Skjending av Koranen er ikkje forbode, og for enkelte unge er det vanskeleg å forstå at skjending ikkje er å vurdere som hatkriminalitet. I denne konteksten oppfattar enkelte unge at politiet forsvarer hatefulle og rasistiske handlingar, og politiet blir derfor eit legitimt mål, skriv Bjørnland.

Ho meiner antifascistiske aktørar og enkelte ungdommar med minoritetsbakgrunn brukar Black Lives Matter-rørsla og illegitim politivald i USA til å setje likskapstrekk mellom amerikansk og norsk politi.

– Inntrykket til politiet er at det er ei mindre gruppe av unge menneske som utøver aggressiv åtferd under demonstrasjonar. Fleirtalet oppfører seg bra. Individa som har utøvd vald, verkar uorganiserte, og handlingane ber ikkje preg av å vere forhåndsplanlagde. Å trekkje parallellar frå utviklinga i aggresjon mot politiet, som vi har sett på Sian-demonstrasjonar den siste tida, til svakheiter i politireforma, blir derfor feil, skriv Bjørnland.

