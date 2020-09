Politiet førebur seg på stor motdemonstrasjon under Sian-markering i Hamar

innenriks

Det skriv politimeister i Innlandet Johan Brekke i ein kronikk. Politimeisteren har notert seg at det blir mobilisert i fleire fraksjonar, og debattinnlegg i aviser viser at fleire ønskjer å møte til motdemonstrasjon under Sians markering i Hamar.

– Politiet har oppretta ein dialog med arrangør og med interesserte partar i forkant av markeringa. Vi planlegg å ha ei tilbaketrekt rolle under markeringa, men vi vil ha både uniformert og sivilt politi i området, stadfestar politimeisteren.

Politiet opplyser at dei vil bruke gjerde for å skilje Sian og motdemonstrantar, og det vil bli visitering av dei som ønskjer tilgang til Østre torg.

– Viss nokon har med seg gjenstandar som kan kastast eller på annan måte kan skape fare for liv og helse, må ein rekne med å bli fråteken desse. Politiet vil heller ikkje tillate lydanlegg eller andre innretningar som med rein støy kan overdøyve Sian, men vi vil ikkje ta frå folk plakatar og instrument.

Under demonstrasjonen vil politiet prøve å gi alle partar likeverdige moglegheiter til å ytre seg. I tillegg skal politiet ta vare på alminneleg ro, orden og tryggleik, opplyser Brekke.

