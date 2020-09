Regjeringa innfører nullvisjon for sjølvmord

innenriks

Det kjem fram i regjeringas nye handlingsplan for førebygging av sjølvmord.

Statsminister Erna Solberg (H) seier det er ein tragedie kvar gong eit menneske tek sitt eige liv, både for den som hadde det så vondt at det verka som einaste utveg, og for dei rundt som står igjen.

– Derfor innfører vi no nullvisjon for sjølvmord i Noreg. Vi må gjere meir for å førebyggje sjølvmord og jobbe ut frå at vi ikkje har nokon å miste, seier Solberg.

I snitt har mellom 500 og 600 nordmenn teke sitt eige liv dei siste åra. I 2018 var talet 674.

