Sentrale beslag presentert i Bertheussen-saka

innenriks

Politioverbetjent Snorre Mortensen i Politiets tryggingsteneste (PST) forklarte seg detaljert om ransakinga av bustaden til tiltalte og sambuaren hennar, tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara, i Oslo tingrett torsdag.

Mortensen viste mellom anna fram bilete av to magnetlåsar i kjellaren som var knytt til det svært omfattande tryggingssystemet i huset og på eigedommen. Etterforskaren forklarte at det var tukla med begge kontaktar slik at dei ikkje hadde nokon alarmeffekt.

– Kontaktplata var skore bort og så limt på igjen. Då følgde magneten med detektoren, sa han.

Eit anna beslag var ein brei raud tusj som vart funne i huset og ei mindre grøn bensinkanne og ein raudspritflaske som stod i garasjen. Dette meiner politiet er gjenstandar som kan knytast opp mot hendingane i tiltalen.

Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom eldspåsetjing, skadeverk og truslar mot leiande politikarar, blant dei sambuaren sin.

Fekk ein sterk reaksjon

Etterforskaren tok retten med frå rom til rom i den store villaen på Røa, som inneheld både eit eige profesjonelt bakeri og eit innandørs symjebasseng der det var stabla opp ei mengd pappesker.

Mortensen sa at tiltalte fekk ein ganske sterk reaksjon då dei ringde på og opplyste om at dei kom for å ransake og at ho var sikta i saka.

– Ho svarte: «Eg kan ikkje tro at dette skjer». Ho vart kortpusta og forklarte at ho hadde ein panikkangst, forklarte han. Han avslutta denne delen av forklaringa med å seie at ho kom til hektene igjen.

Teater-utløyst

Allereie frå byrjinga er det mykje omtalte teaterstykket «Ways of Seeing» inne i arbeidet til politiet. Påtalemakta meiner det er denne oppsetjinga som har utløyst handlingane Bertheussen er tiltalt for.

– Vi vurderte om handlinga er utført av nokon frå «Ways of Seeing», utført av nokon som sympatiserer med dei, som vil ramme dei eller som ikkje har noko med «Ways of Seeing å gjere, sa PSTs etterforskingsleiar Kim Ruderaas Sæter.

Bertheussens forsvarar John Christian Elden seier han finn det interessant at politiet stadfestar at det er ein aktuell teori at det er fleire personar som står bak.

– At det ikkje treng å vere same person for dei ulike trusselsituasjonane og at dei jobbar etter han. Det tyder på at det er noko som vi kjem til å følgje opp i dei vidare forhandlingane, seier han til NTB.

Sendingane til Elden

Etterforskingsleiaren kom òg inn på sendingar til kontoret til Elden.

– Det kjem fram informasjon i breva som sjølv ikkje PST visste om, mellom anna at nokon av trusselbreva var dyppa i hundeurin. Vi fekk dei undersøkt av Kripos. Dei sa at dette gjaldt to av breva. Avsendaren til Elden har konkret informasjon som ingen andre har, sjølv ikkje politiet, konkluderte Sæter.

Tiltalte valde å komme inn i rettssalen frå bakrommet ho følgde saka frå, for å gi frå seg to korte kommentarar. Ho avkrefta at ho har teke legemiddelet Nozinan og at ho ikkje har vorte greidd ut for det.

Medisinen vart funnen som pulver saman med bakepulver i postkassa utanfor huset. Det er eit legemiddel mot schizofreni og andre psykotiske lidingar.

Ho nekta òg for at det hadde komme ein førespurnad frå PST om at sambuarparet ville ha ei overvaking av eigedommen deira, men stadfesta at det var riktig at ho ikkje ville ha kamera og GPS-sporing i bilen.

Etter å ha gitt frå seg desse kommentarane, gjekk ho ut av salen igjen.

Fredag og måndag er det rettsfri i saka. Tysdag startar rettsdagen med forklaringa til tiltalte, følgt av ytterlegare forklaringar frå politiet om etterforskinga.

