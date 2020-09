Solberg om rettferdig fordeling av koronavaksinar: – Formidabel utfordring

innenriks

Det første høgnivåmøtet i rådet som skal sikre ei globalt rettferdig fordeling av koronavaksinar, medisinar og testutstyr, gjekk av stabelen torsdag. Der diskuterte Solberg saka med FNs generalsekretær António Guterres, EUs utanrikskommissær Ursula von der Leyen og WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Måndag vart det kjent at Noreg saman med Sør-Afrika er utpeika som leiarar av rådet, som skal leie ei kjernegruppe av land og internasjonale aktørar som ønskjer å mobilisere for ei rettferdig fordeling av mellom anna vaksinar og testutstyr.

– Formidabel utfordring

På møtet peika Solberg på at verda står overfor ei formidabel utfordring, og at det kan vise seg umogleg å finne ein felles, fast løysing for korleis ressursane skal fordelast.

– Derfor må vi svare på behova når og der dei oppstår, og vi må gjere dette saman. Noreg vil jobbe utrøytteleg for å sikre at felles prinsipp blir følgde, og at alle land og aktørar blir lytta til, forsikra Solberg.

– Innsatsen vil òg vere eit viktig skritt i å sikre at verda har ein betre beredskap i møte med framtidige pandemiar. Ingen er trygg før alle er trygge, slo statsministeren fast.

– Stor heider

Rådet er oppretta etter initiativ frå WHO og EU-kommisjonen, og hovudoppgåva for Noreg er å drive mobiliseringsarbeidet vidare, og dessutan gi råd og støtte når det gjeld testing, vaksine, medisin og helsesystem.

– Verda har etterspurt ein felles innsats for å sikre effektiv og rettferdig innsats mot covid-19. No har det materialisert seg gjennom dette rådet, som Noreg skal leie saman med Sør-Afrika, seier Solberg til NTB.

– At Noreg får denne rolla, er ein stor heider av det engasjementet vi har hatt og framleis ønskjer å ha for å styrkje arbeidet med global helse, føyer ho til.

(©NPK)