To til sjukehuset etter ammoniakklekkasje i Møre og Romsdal

innenriks

Politiet i Møre og Romsdal stadfestar at dei har evakuert 19 personar frå området, ifølgje Romsdals Budstikke. To personar har vorte eksponert for lekkasjen, og er køyrde til sjukehus for undersøkingar. Politiet kan ikkje stadfeste skadeomfanget til personane.

Tidlegare har operasjonsleiar Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt stadfesta overfor NTB at det bur rundt 40 bebuarar nær lekkasjeområdet.

– Alle som jobbar og bur i området, er evakuerte, og brannvesenet jobbar no med å lokalisere lekkasjen, opplyser operasjonsleiar Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt.

– Det er ikkje eksplosjonsfare, men gassen er giftig og kan gi ubehag i friluft og kveling ved inntak av større mengder innandørs, ifølgje operasjonsleiaren.

Politiet stadfestar at det er snakk om ein 45 meter lang og 8 meter brei fiskebåt ved Solstrand Verft, men dei kan ikkje stadfeste storleiken på lekkasjen.

– I utgangspunktet har vi kontroll, og evakuering frå tryggingssona er standard prosedyre i samband med gassutslepp, seier Molnes.

Kommunen har gitt bebuarane i området tilbod om å ta inn på eit hotell som blir brukt som evakueringssenter.

(©NPK)