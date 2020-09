Tybring-Gjedde avviser lekkasjar i Bertheussen-saka

innenriks

Det seier ho til NRK torsdag i samband med rettssaka mot Laila Anita Bertheussen som går føre seg i Oslo tingrett.

– Eg har ein kommentar til det, og det er at eg har ikkje leke nokon opplysningar som er unnatekne offentlegheit frå regjeringas side. Den slags driv sjølvsagt ikkje regjeringa med i desse sakene. Eg har heller ikkje leke nokon bilete til media, det gjorde tiltalte sjølv, seier Tybring-Gjedde.

Aktor Marit Formo konfronterte Bertheussen i retten onsdag med at ho hadde bede om hjelp til å leke saker til media av den første hendinga mot huset og bilen desember 2018 i samtalar mellom henne og Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ein journalist i Human Rights Service.

Statsadvokat Frederik Ranke uttalte til Aftenposten onsdag at han meiner at det var Tybring-Gjedde som vidaresende bileta.

– Det var Bertheussen som sette det heile i gang, og Ingvil Smines Tybring-Gjedde som sende bileta vidare til pressa, seier Ranke.

Bertheussen (55) er tiltalt for brot på straffelova paragraf 115 for ved bruk av mellom anna truslar å ha sørgt for at det var ein fare for å hindre eller påverke arbeidet til sambuaren sin, tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og mannen hennar, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

