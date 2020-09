Uklart når Hellas-asylsøkjarar kjem til Noreg

innenriks

– Det kan ta kort eller lang tid. Det er veldig vanskeleg å seie heilt sikkert. Vi prøver så godt vi kan å ha oversikt, men akkurat no er det litt uoversiktleg, seier statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet til NTB.

Onsdag vart det kjent at Justisdepartementet ber Utlendingsdirektoratet (UDI) setje i gang arbeidet med å hente 50 asylsøkjarar frå Hellas til Noreg.

– Vi har sagt at dei som skal komme til oss, må ha stort sannsyn for vern og dermed for å få bli i Noreg. Vi ønskjer derfor å ta imot sårbare barnefamiliar frå Syria, seier Barstad.

Natta før det norske vedtaket vart kjend, brann store delar av den mykje omtalte Moria-leiren opp. Natt til torsdag braut det på nytt ut brann i leiren.

– Må avviklast

UDI vil no gå i gang med den praktiske gjennomføringa av vedtaket. Det omfattar mellom anna å ta kontakt med greske styresmakter og relevante organisasjonar som Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen (IOM), FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) og EUs asylstøttekontor (EASO).

Kritikarane meiner 50 asylsøkjarar er altfor få, men Barstad minner om at Noreg har gjort mykje for å avhjelpe situasjonen i Hellas. Ho peikar på eit prosjekt for å etablere mottaksplassar for rundt 1.000 einslege mindreårige, einslege kvinner med og utan barn og valdsutsette kvinner i landet.

Ho peikar samtidig på behovet for å få på plass eit godt asylsystem i Hellas, der tusenvis av asylsøkjarar i fleire år har opphalde seg i overfylte leirar under elendige forhold.

Presidenten i Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne føderasjonen (IFRC), Francesco Rocca, slår no fast at leirane er ei uhaldbar løysing og må avviklast. Brannen i den overfylte Moria-leiren på Lesvos, som har husa over 12.500 asylsøkjarar, understrekar viktigheita av snarast å avvikle leirane, meiner han.

Bra at kommunane stiller opp

I regjeringsplattforma frå Granavollen var dei fire partia på borgarleg side samde om å «vidareføre det vedtatte nivået på kvoteflyktningar.» Samtidig heitte det at nivået samtidig må «sjåast i samanheng med andre innvandrings- og integreringsutfordringar, medrekna eventuell relokalisering frå EU».

Barstad stadfestar at dei 50 asylsøkjarane frå Hellas, vil gå inn i reknestykket over dei 3.000 overføringsflyktningane Noreg skal ta imot i år.

Allereie før brannane i Moria-leiren varsla over 125 norske kommunar at dei var klare til å ta imot asylsøkjarar og flyktningar. Onsdag varsla Tromsø, Bergen, Trondheim, Oslo og Lillehammer at dei er klare for å stille opp.

– Det er veldig bra at norske kommunar ønskjer å ta imot og integrere dei som kjem og skal få opphald. Men det kjem veldig mange, både dei som søkjar på eiga hand og gjennom kvotesystemet, som bør ut i norske kommunar, seier Barstad.

