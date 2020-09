Bent Høie: Derfor var det på tide å slutte

innenriks

– Eg har sagt at det er tre fasar i livet til ein statsråd, seier Bent Høie til NTB.

– Den første er når du er heilt ny. Då trur du at dette klarer du ikkje. Så er det fasen der du erkjenner at dette eigentleg går ganske greitt. Og så er det den siste fasen, der du trur at ingen andre kan gjere jobben. Og då må du slutte.

Han går ikkje av som helse- og omsorgsminister heilt enno. Men fredag trer Høie av etter ti år som 2. nestleiar i Høgre. Går alt etter planen, vil landsmøtet velje Tina Bru til å overta.

Eit langt perspektiv

Men den påtroppande nestleiaren bør nok smørje seg med tolmod, meiner Høie.

– Skal du vere nestleiar i Høgre, så må du ha eit langt perspektiv. Eg har vore der i ti år, og no ønskjer eg Tina Bru lykke til med dei ti neste saman med Erna og Jan Tore i leiinga, seier han spøkefullt.

Erna Solberg har sete som leiar i Høgre sidan 2004 og Jan Tore Sanner som nestleiar sidan 2008. Begge stiller til attval på landsmøtet.

Høie, derimot, skal etter planen tiltre som fylkesmann i Rogaland etter valet neste haust. Men han har opna for å halde fram som helse- og omsorgsminister viss Høgre vinn valet … og viss Solberg vil ha han.

– Det er veldig mange andre i Høgre òg som kan gjere denne jobben, siger Høie.

– Eg tenkjer at eg gjer den jobben eg har, så lenge eg har han.

Erfaring tel

Statsministeren sjølv held døra open for å la Høie bli sitjande og understrekar kor viktig det har vore å ha erfarne statsrådar med på laget under koronakrisa.

– Bent har kjempelang erfaring med å vere helseminister. Det er ein styrke i ein vanskeleg situasjon at ein har den kunnskapen, at ein kan sektoren og har den autoriteten i sektoren som gjer at ein får ting til, seier Solberg til NTB.

Ho seier ho er lei seg for at Høie no forsvinn ut av partileiinga.

– Bent er jo mest kjent for folk som helseminister. Men han er òg ein allmennpolitikar som er oppteken av veldig mange andre spørsmål, og han er ein viktig strategisk tenkjer i Høgre, siger Solberg.

– Eg er glad for at eg framleis skal ha han som helseminister i regjeringa.

