Fleirtalet av nordmenn vil halde fram med handsprit

innenriks

Det viser ei undersøking frå Norsk koronamonitor frå Opinion. Berre 12 prosent svarer nei, og 4 prosent veit ikkje.

– Enkelte av dei nye vanane vi får under epidemien, ser ut til å kunne bli meir permanente. Handspriting ved inngangen til butikkar og restaurantar vil nordmenn halde fram med, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion i ei pressemelding.

Måndag denne veka sa NHO Service og Handel at bransjen ønskjer å vidareføre smitteverntiltak også når pandemien er over. Det same gjeld for Helsedirektoratet, som meiner handsprit er eitt av mange tiltak ein bør halde fram med for å førebyggje spreiing av andre sjukdommar som forkjølingsvirus eller omgangssjuke.

I alle landsdelar meiner mellom 80 og 90 prosent av dei spurde at handspriten har komme for å bli. Til saman 1.356 personar er spurde i undersøkinga.

(©NPK)