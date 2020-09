Flyktninghjelpen trur Noreg vil få «handplukke» flyktningar frå Hellas

innenriks

Dei 50 flyktningane som Noreg no har sagt ja til å ta imot etter storbrannen i den berykta Moria-leiren på Lesvos, vil vere ein del av EUs relokaliseringsprogram.

Dette programmet omfattar i utgangspunktet einslege mindreårige asylsøkjarar. Men regjeringa har fleire gonger gjort det klart at det først og fremst er syriske barnefamiliar som skal få komme til Noreg.

– Vi har sagt at dei som skal komme til oss, må ha behov for vern og dermed for å få bli i Noreg. Vi ønskjer derfor å ta imot sårbare barnefamiliar frå Syria, sa statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet til NTB torsdag.

– Politisk mogleg

Det er stort sannsyn for at Noreg vil få ønsket innfridd, meiner seniorrådgivar Pål Nesse i Flyktninghjelpen. Han peikar på at det no er så mange asylsøkjarar i Hellas, der systemet for behandling av asylsøknader nærast har brote saman, at det truleg vil vere ein viss fleksibilitet for mottakarlanda.

– Det vil vere å tøye prinsippa, men truleg vil det i praksis vere politisk mogleg å gjennomføre. Hellas har generelt eit akutt behov for avlasting, seier Nesse til NTB.

Samtidig bør det vere ein rimeleg balanse mellom dei programmet i utgangspunktet omfattar, og dei Noreg hentar, meiner Nesse, som følgjer flyktningsituasjonen i Europa tett.

Mykje framleis uklart

Det er UDI som har ansvaret for den praktiske gjennomføringa av vedtaket, i samarbeid med greske styresmakter og organisasjonar som Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen (IOM), FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) og EUs asylstøttekontor (EASO).

UDI kunne fredag ikkje svare på spørsmålet om når dei første relokaliseringsflyktningane kan ventast til Noreg. Det er òg uklart kor mange av desse som vil komme frå Moria-leiren på Lesvos.

Fleire europeiske land har meldt at dei vil ta imot fleire flyktningar frå Hellas etter brannen i Moria-leiren. Fredag vart det kjent at 400 einslege mindreårige asylsøkjarar som heldt til i den nedbrente leiren, skal fordelast mellom ti EU-land.

Vil ta fleire

I Noreg har det komme kritikk frå ei rekkje hald mot at regjeringa berre vil ta imot 50 flyktningar frå Hellas. I ei meiningsmåling seier seks av ti nordmenn at Noreg hentar for få, ei rekkje kommunar har signalisert vilje til å ta imot fleire, medan Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark fredag la fram forslag om å hente 1.000 flyktningar.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) appellerer på si side breitt til europeiske statar, inkludert Noreg, om å sjå på moglegheitene for å kunne bidra sterkare til relokaliseringsordninga.

– Det vil ikkje berre hjelpe dei sårbare asylsøkjarane som no lir, men også sende eit viktig signal til Hellas om byrdefordeling, seier talsperson for UNHCR i Norden, Elisabeth Arnsdorf Haslund, til NTB.

UNHCR: Ikkje ta frå flyktningkvoten

Samtidig ber UNHCR landa om ikkje å trekkje dei som blir henta innunder relokaliseringsprogrammet, frå kvoten på overføringsflyktningar.

Det har regjeringa allereie gjort klart at dei vil gjere.

– Relokaliseringa er ei solidaritetsøving internt i Europa. Kvotesystemet er ei global ordning. Størstedelen av flyktningane i verda held til utanfor Europa, påpeikar Haslund.

Ho viser til at det no er rekordmange som er tvinga på flukt i verda.

– Noreg har i mange år vore ein sterk støttespelar innanfor kvotesystemet. Det håpar eg vil halde fram, seier Haslund.

