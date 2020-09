Ny risikovurdering frå FHI: Vi må planleggje for ein ny, nasjonal bølgje

innenriks

I rapporten vurderer Folkehelseinstituttet no at risikoen for smittespreiing som høg på lokalt nivå, moderat på regionalt nivå og låg på nasjonalt nivå.

– Vi ser fleire lokale utbrot, dette er venta, og vi trur vi kjem til å sjå fleire slike utbrot framover. Spesielt utbrot blant unge vaksne kan bli store gjennom smitte i sosiale samanhengar, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i ei pressemelding.

I risikovurderinga skriv òg FHI at det no må planleggjast for ein ny, nasjonal bølgje, sjølv om målet er å unngå denne ved å følgje strategien. Viss ei slik bølgje skulle komme, er det meir sannsynleg at det vil skje til hausten og vinteren når folk i større grad samlast innandørs, ifølgje rapporten.