Overgrepstiltalt mann arrestert i Amsterdam etter eit år på rømmen

NRK skriv at to politibetjentar reiste frå Trysil til Amsterdam onsdag denne veka og henta mannen. 29-åringen er no varetektsfengsla i åtte veker. Han skulle møtt i Sør-Østerdal tingrett hausten 2019.

Overgrepa mot den eine av jentene blir definerte som valdtekt. Begge barna er under 14 år gamle, opplyser politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt til kanalen.

Mannen skal ha vore i omgangskrinsen til begge jentene, men dei er ikkje i familie. Den eine jenta var ti år gammal då det første overgrepet fann stad, ifølgje tiltalen. Overgrepa skal ha funne stad i 2016 og 2017.

Forsvararen til 29-åringen, advokat Helge Hartz, seier til kanalen at tiltalte samtykket til varetektsfengslinga, men at han ikkje veit korleis mannen stiller seg til tiltalen no. Tidlegare har han ikkje erkjent straffskuld.

Klauseie seier rettssaka etter planen skal starte opp i løpet av hausten.

