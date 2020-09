SSB: Situasjonen i norsk økonomi vil vere alvorleg i fleire år

innenriks

– Utrekningane viser at økonomien vil vere tilbake på nivået vi hadde før koronapandemien trefte oss om eit års tid. Vidare vil det ta ytterlegare nokre år før vi kjem tilbake til ein normal situasjon, der den økonomiske aktiviteten og arbeidsløysa ikkje lenger er tungt prega av krisa, seier forskar Thomas von Brasch.

Koronautbrotet påførte norsk økonomi det kraftigaste tilbakeslaget i nyare tid. No melder Statistisk sentralbyrå om ei gradvis betring i år og neste år. Byrået ventar at rentene byrjar å stige allereie neste år, noko som er tidlegare enn signala frå sentralbanken så langt har antyda.

Renteauke neste år

Gitt at det ikkje kjem ei ny smittebølgje, viser prognosane at styringsrenta vil bli heva gradvis frå midten av 2021, før den endar på 0,75 prosent i slutten av 2023. Fleire analytikarar har overfor NTB sagt at den første renteauken først er venta mot slutten av 2022, basert på signala sentralbanken har gitt i samband med tidlegare rentemøte.

– Sidan Noregs Bank sette renta ned til 0, har vi sett ein kraftig bustadprisvekst. Dette bidreg sannsynlegvis til å skunde på første renteheving. I 2023 vil vi likevel vere langt unna det sentralbanken ser på som eit normalt rentenivå, seier von Brasch.

BNP for Fastlands-Noreg var rundt 11 prosent lågare i april enn i februar. I mai, juni og juli tok aktiviteten seg markert opp og om lag halvparten av fallet frå februar til april var henta inn i juli.

Stor uvisse

Men situasjonen er framleis alvorleg, og von Brasch poengterer at utviklinga av smitteutbrotet vil ha stor betydning for utviklinga i økonomien. Etterverknadene av smitteverntiltaka og nedgangen i internasjonal økonomi vil truleg medføre at lågkonjunkturen her heime held fram i fleire år, poengterer han.

– Uvissa rundt den vidare utviklinga er stor, og ei ny smittebølgje kan leggje ein ytterlegare dempar på den økonomiske aktiviteten. Samtidig kan utsiktene betrast viss ein vaksine blir raskt tilgjengeleg, seier von Brasch.

