Unik familieundersøking: Sakn, konflikt og kos i koronatida

innenriks

Det er FamilieForSK som nyleg presenterte førebelse funn frå foreldre og barn frå rundt 800 familiar i det store prosjektet, der meir enn 3.000 familiar er tilknytte. Frå 1. april til 23. mai kom det 526 svar frå barn mellom 7 og 17 år og 720 svar frå foreldre.

Utvalet er ikkje representativt for befolkninga, men forskarane meiner svara gir ein peikepinn på korleis det påverka oss at liva til alle vart så radikalt endra, så brått og så lenge. Til dømes svarer 96 prosent av barna at dei sakna å vere med vennene sine.

– Det var kanskje ikkje så overraskande, men det var òg veldig mange, 86 prosent, som sa at dei sakna skulen, seier forskar Tonje Holt ved Folkehelseinstituttet, som leiar prosjektet saman med Maren Sand Helland og Linda Larsen.

Undersøkinga deira skil seg frå fleire andre undersøkingar der foreldre uttrykte seg på barnas vegner om korleis barna har hatt det. Her er det barna sjølve som får komme til orde.

Den trygge rutinen

Larsen seier at det innleiingsvis kan ha vore stas å sleppe skule, men at dette vart avløyst av sakn etter kvardagsrutine og alt det skulen representerer i tillegg til læring, akkurat slik ein arbeidsplass kan vere mykje meir enn jobb. Å ha skule og jobb sikrar rutine: å stå opp og ete til faste tider. For mange sikrar det òg jamleg fysisk aktivitet, sosialisering og oppdatering.

– Vi ser til dømes av svara frå barna at dei fleste fall ut av rutinen med å stå opp til faste tider, sjølv med opplegg for heimeskule, seier Larsen.

36 prosent følte seg meir einsame enn før, medan fleire enn det, 45 prosent, svarte at dei hadde det som elles, og 19 prosent var mindre einsame enn før.

Familie vart viktigare for ein tredel av dei spurde.

Unike data

FamilieForSK undersøkjer til vanleg korleis barn og foreldre har det når familiar går gjennom vanskelege periodar. Ein stor del av familiane er rekrutterte via familievernstenesta, det gjeld både familiar som framleis bur saman, og familiar som er skilde.

– Vi er i ein unik posisjon der vi kunne skaffe barnedata og høyre stemma til barna. Vi meiner det er spesielt viktig å finne ut korleis det er gått med familiar der foreldra bur kvar for seg, for situasjonen deira har det ikkje vore så mykje merksemd rundt i koronatida, seier Helland.

Dei førebelse funna tyder på at dei fleste familiane har handtert situasjonen på ein god måte, og 65 prosent av foreldra seier at familien gjer fleire hyggjelege ting saman no enn før. 33 prosent seier dei har meir overskot enn før til å følgje opp barna. 21 prosent svarer at overskotet har vorte mindre enn før.

– Det at det ikkje har vore så ille, trass alt, det overraskar litt. Kan det vere at alle planane som vart avlyste, inkluderte mykje som kunne vorte stressande, og at det måtte leggjast bort, kanskje var ein faktor som vart litt fin? Det skal vi sjå nærare på når vi no byrjar arbeidet med å analysere svara, seier Larsen.

Nokon har hatt det tøft

Konfliktnivået foreldra imellom ser ikkje ut til å ha auka på grunn av koronasituasjonen, der to av tre svarer at konfliktnivået er som det pleier å vere.

– Samtidig er det nokon som har hatt det veldig tøft, det skal vi ikkje leggje skjul på, seier Holt.

Blant barna svarer rundt éin av fire at dei syntest dei vaksne var veldig stressa, og at dei sjølv bekymra seg for framtida til familien, til dømes nemnde fleire at dei frykta at foreldra kunne miste jobben.

– No blir det viktig for oss å finne ut kvifor nokon fekk det vanskelegare, medan andre synest kvardagen med stengde skular stort sett var ok, seier Holt.

Resultata skal gjere Noreg betre rusta til å ta vare på dei mest sårbare familiane neste gong ei slik hending oppstår.

--------------------------------------

Fakta om Familieforsk-studien:

* Studie om samhald, samspel og konfliktar i familiar i Noreg.

* Formålet er å få auka kunnskap om foreldres samspel og korleis forhold i og rundt familien heng saman med utviklinga og trivselen til barn.

* Basert på svar frå og om mødrer, fedrar og dei felles barna deira i alderen 0 til 15 år i mange ulike familiar.

* Hovudprosjektet starta i 2016, og rekrutteringa av meir enn 3.000 deltakarfamiliar vart avslutta sommaren 2019.

* Nesten 2.800 familiar vart rekrutterte til å vere med i studien i samband med at dei har vore i kontakt med familievernkontoret, anten i samband med mekling eller for hjelp og rettleiing med ulike utfordringar i familien eller foreldresamarbeidet.

* Blir finansiert av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) og Noregs forskingsråd.

(Kilde: FHI)

(©NPK)