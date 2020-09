75 nye stadfesta koronatilfelle siste døgn

innenriks

Auken er på same nivå som dagen før, då det vart registrert 76 nye tilfelle. Til saman er auken dei to siste dagane på 150 melde tilfelle, ifølgje tala frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

Nærare 900.000 er til no testa for koronavirus i Noreg. Dei siste vekene har det vorte testa meir enn 80.000 nye per veke. Smittetrykket i Noreg har auka den siste tida og det er no 23,9 smitta per 100.000 innbyggjarar.

I alt 16 personar fekk fredag behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom. FHI har registrert 265 koronarelaterte dødsfall her i landet sidan mars.

Det er ifølgje FHI ikkje alltid mogleg å slå fast om dei koronasmitta har døydd av eller med covid-19.

