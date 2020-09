Bergens byrådsleiar håpar på snarleg effekt av koronatiltaka

innenriks

– Dagens tal følgjer trenden dei siste dagane og er stabilt høgt, sa byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

På pressekonferansen opplyste han at det er registrert 32 nye koronasmitta i kommunen det siste døgnet. I alt er det dermed registrert 1.220 smitta i Bergen sidan byrjinga av pandemien.

Håpar å sjå effekt av tiltak

Bergen kommune innførte tysdag førre veke ei rekkje tiltak i håp om å avgrense det kraftige smitteutbrotet som har ramma byen den siste tida.

Det innebar mellom anna forbod mot private samlingar med meir enn ti personar. Grensa for offentlege arrangement vart sett ned frå 200 til 50 personar, og restaurantar og barar vart pålagde å operere med besøkslister.

– Dei neste dagane vil vi forhåpentlegvis sjå ein effekt av tiltaka vi vedtok tysdag førre veke. Og går tala nedover, kan det framleis vere nok, men det er for tidleg å seie enno, seier Valhammer.

– Fleire innlagde spurtar

Byrådsleiaren viser til at fleire har sagt at koronautbrotet ikkje er ein spurt, men ein maraton.

– Men sanninga er at korona er ein maraton med innlagde spurtar, og i Bergen er vi inne i ein slik spurt denne veka. Vi håpar at spurten blir så kort som mogleg, men vi er avhengige av at alle deltek for at vi skal komme raskt i mål, seier Valhammer.

– Viss alle bidreg, så kan vi klare oss med ein tidagars sprint, som er det vi har lagt opp til, seier han.

To av dei smitta er studentar ved Noregs handelshøgskole. Tolv av dei smitta er over 40 år, og tre er over 60, sa helsebyråd Beate Husa (KrF) på pressekonferansen.