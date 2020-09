innenriks

– Vi er veldig glade for at Color Magic kan ta opp att dei daglege seglingane sine i visse om at det ikkje finst påvist smitte blant nokon av våre tilsette om bord, seier konsernsjef i Color Line Trond Kleivdal i ei pressemelding.

Passasjerar som laurdag skulle teke turen til Kiel, får no tilbod om ny reise og dekning av kostnader, opplyser konserndirektør Helge Otto Mathisen, fortel TV 2.

(©NPK)