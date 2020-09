Framleis nedgang i rapporterte smittsame sjukdommar

innenriks

Nedgangen gjeld for alle sjukdomsgrupper. Totalt i perioden frå 1. august til 31. august vart det registrert 1.484 tilfelle.

– Nedgangen i innrapporterte smittsame sjukdommar er truleg hovudsakleg relatert til tiltaka for sosial avstand som vart implementert i byrjinga av mars, betra handhygiene og ein synleg reduksjon i helsetenestebruk, seier avdelingsdirektør Line Vold i ei pressemelding.

Det er ved sjukdommar som kan førebyggjast med vaksine, at nedgangen er størst.

Vold meiner at ei forklaring kan vere at smitteverntiltak for covid-19 bidreg til at færre blir sjuke av desse sjukdommane, sidan mange av sjukdommane blir overførte med dropesmitte gjennom luftvegar eller ved kontakt med forureina overflater.

Vidare kan tilgang til testing, prioriteringa i laboratoria og mindre legesøking ha hatt betydning, peikar avdelingsdirektøren på.

(©NPK)