Helsetilsynet tek lisensen frå lege som står bak gjentekne feiloperasjonar

– Vi vel å suspendere legen for å hindre at han får jobb hos arbeidsgivarar som ikkje er kjende med det som har skjedd ved Sørlandet sjukehus, seier fagsjef Toril Sagen i Statens helsetilsyn til NRK.

Legen det gjeld sa opp stillinga si ved Sørlandet sjukehus i august. Det går føre seg ti tilsynssaker mot han og sjukehuset. Legen jobba tidlegare som overlege ved Sørlandet sjukehus Flekkefjord, der det er dokumentert uforsvarleg behandling og brot på lova, mellom anna gjennom at legen utførte ortopediske operasjonar utan å vere utdanna til det.

For eitt år sidan vart han overført til sjukehuset i Kristiansand, der han byrja på den seks år lange spesialiseringa til ortoped, men i februar vart det dokumentert at han òg her gjennomførte operasjonar utan den nødvendige utdanninga.

Viss mannen hadde behalde legelisensen sin, hadde han kunna søkje legestillingar så lenge granskinga går føre seg.

