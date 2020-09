Lydgulvsystemer tildelt Mangfaldsprisen

innenriks

Prisen blir delt ut til verksemder som er gode til å bruke kompetansen til innvandrarar i arbeidslivet.

– Bedrifta Lydgulvsystemer viser oss korleis ein kan skape godt samhald og fagleg fellesskap i eit mangfaldig arbeidsmiljø. Dei har møtt utfordringar, men har likevel lykkast med å skape lønnsemd for ei mangfaldig bedrift. Eg vil gratulere så mykje, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

Lydgulvsystemer vann heidersprisen under prisutdelinga, og vann òg i kategorien for små bedrifter. I kategorien for store verksemder vann Aust politidistrikt.

(©NPK)