Miljødirektoratet ber reinjegerar på Hardangervidda ta smittevern på alvor

Jegerane på Hardangervidda bør notere posisjon på fellingsstaden eller grave ned slaktarestar og desinfisere utstyr og reiskap.

– Dette er ein svært alvorleg situasjon. Villreinjakta held fram, men det er no ekstra viktig at jegerar i alle villreinområde tek prøvar av felte dyr og sender desse inn for analyse, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Torsdag førre veke vart det stadfesta skrantesjuke på ein reinbukk på Hardangervidda, der det tidlegare ikkje er påvist sjukdommen. Skrantesjuke er ein svært alvorleg og alltid dødeleg sjukdom hos hjortedyr.

Det har aldri vore påvist smitte til menneske, men jegerar som får positive prøveresultat, blir kontakta av Mattilsynet, slik at kjøtt og slakteavfall blir destruerte.

