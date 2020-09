Politiet ber deltakarar på grottefesten melde seg

innenriks

Politiet kjem med oppmodinga i ei pressemelding måndag ettermiddag.

– Politiet understrekar viktigheita av at personar som har delteke på festen, tek kontakt, og dei treng ikkje vere redd for å bli straffeforfølgde. Det finst ikkje omsyn som tilseier at forholda blir påtalte av det offentlege, og politiet vil derfor ikkje straffeforfølgje festdeltakarar for å ha teke opphald i bunkersen eller ha brote covid-19-forskrifta i denne samanhengen, heiter det.

Fare for seinverknadar

Totalt 27 festdeltakarar vart køyrde til sjukehus med mistanke om kolosforgifting etter festen i ein bunker på St. Hanshaugen i Oslo natt til 30. august. Politiet har anslått til at inntil 200 personar deltok på festen.

Ifølgje Ullevål sjukehus er det ein fare for seinverknadar av kolosforgifting. Festdeltakarane vart oppmoda til å ta kontakt med helsevesenet snarast mogleg dersom dei opplevde symptom på kolosforgifting. Symptom er trøyttleik, sløvheit, svimmelheit, kvalme og hovudverk.

Fem personar sikta

Fem personar er sikta i saka.

– Dei er alle sikta for aktlaus påføring av betydeleg skade på kropp eller helse, brot på smittevernlova og uretteleg tilgjenge og opphald, eller medverknad til dette, opplyste politiet i ei pressemelding førre veke.

