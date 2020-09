Regjeringa utvidar aktivitetsplikta for sosialhjelpsmottakarar

innenriks

– Alle som får økonomisk sosialhjelp, skal vi ha aktivitetsplikt for, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til NRK.

– Det betyr rett og slett at vi skal ha krav og forventning om at dei skal møte opp til aktivitet kvar kvardag, seier Isaksen.

I 2017 innførte regjeringa ei lovendring der det blir stilt krav om at unge under 30 år må vere i aktivitet for å få sosialhjelp. I 2018 viste statistikk at det var færre unge på sosialhjelp enn i 2017.

Høgre har lenge slegest for utvida aktivitetsplikt, og fredag vedtok Isaksen at denne skal gjelde alle.

