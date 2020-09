innenriks

– Dei kriteria vi brukar for å gå frå raudt til gult er dei same. Det er noko vi snart får ei ny tilråding frå Folkehelseinstituttet på. Den vil snart bli kjend, og endringar vil skje natt til laurdag for dei som går under grensa, sa Høie på pressekonferansen til regjeringa.

– Vi vurderer framleis på regionnivå og etter dei kjende kriteria, både kor mange tilfelle det er og testaktivitet, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

(©NPK)