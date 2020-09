innenriks

Også tysdag formiddag er det NEL som var det mest omsette selskapet. Kursen fall relativt markant og var ned 1,6 prosent etter den første halvtimen.

Blant dei fem største selskapa på børsen var biletet blanda. Equinor, Telenor og Adevinta la på seg høvesvis 0,4, 0,3 og 0,7 prosent, medan DNB- og Yara-kursen fall med 0,2 og 0,3 prosent.

Oljeprisen fall under 40 dollar, og låg i 9.30-tida på 39,4 dollar for eit fat nordsjøolje. Det er 0,7 prosent under sluttnoteringa natt til tysdag.

(©NPK)