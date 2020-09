Ekstra omsorgsdagar, karanteneforenkling og optimisme

innenriks

Koronapressekonferansen til regjeringa tysdag baud på ekstra omsorgsdagar, ei mindre regelendring – og ei rekkje oppmodingar.

Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) stod for den største nyheita. Det skal innførast ekstra omsorgsdagar for foreldre, dersom skulen eller barnehagen til barna blir stengd på grunn av lokale utbrot.

–Lokalt kan det bli behov for å stengje heile skular. Det kan bety at nokre foreldre har brukt opp den nye kvoten som vart innført 1. juli. Regjeringa innfører derfor ei eiga ordning der foreldre får omsorgsdagar ved behov dersom kvoten er brukt opp og skulen blir stengd, sa Isaksen.

Enklare karantenereglar

Karanteneregelverket blir forenkla når reglane for innreisekarantene og smittekarantene blir samla i ei felles avgjerd. Dermed blir reglane for innreisekarantene strengare, sa helseminister Bent Høie (H). I tillegg strammar ein inn på unntak frå karanteneplikta for samfunnskritisk personell.

– Unntaket for personell i samfunnskritiske funksjonar blir stramma inn fordi regjeringa mistenkjer at dette har vorte brukt for mykje fordi arbeidsgivarar ikkje har planlagt godt nok, sa Høie.

Han sa at personell i slike funksjonar no berre får unntak frå karantenereglane dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarleg drift av verksemda, eller dersom det ikkje er tid for å gjennomføre testar.

Til NTB forklarer Høie at regelverket som har fanst fram til no, er noko som har vorte til undervegs, og dermed har det vore eigna til å skape forvirring.

– Når ein les at det er noko som heiter innreisekarantene og noko anna som heiter nærkontaktkarantene, kan det ha bidrege til å skape uvisse og forvirring. Det ønskjer vi ikkje, seier helseministeren.

Øving

Høie nytta høvet til å oppmode kommunane til å førebu seg på lokale utbrot, medan smittesituasjonen i dei fleste av kommunane i landet enno er god.

– Dess raskare ein startar arbeidet med å slå ned lokale utbrot, dess mindre er sjansen for at utbrotet blir stort, sa han.

Helseministeren peikte på viktige tiltak som korte kommandolinjer og rask reaksjon, framfor byråkratiske avgjerdsprosessar, og oppmoda kommunane til godt samarbeid mellom nabokommunar og øvingar på samarbeid i rolege tider.

Optimisme frå Nakstad

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad hadde ein optimistisk bodskap.

– Det er berre 18 personar som ligg på sjukehus med covid-19 i Noreg. Utbrotet er framleis handterleg. Vi kan lykkast med å ha kontroll viss vi held ut, sa han.

Nakstad sa vidare at dersom lokale utbrot i byar som Oslo og Bergen blir slått ut, vil vi sannsynlegvis kunne gå imot trenden i ei rekkje land og heller gå på jobb og skule i haust.

I tillegg til fordelar som at barn kan drive fritidsaktivitetar nesten som normalt, at arbeidsløysa ikkje vil auke, og at planlagd helsehjelp kan gjennomførast, meiner Nakstad at det vil føre til at folk ikkje går like lei.

