FHI: Estland kan bli raudt denne veka, Polen går mot gult

Regjeringa vil ta ei endeleg avgjerd gjennom veka, opplyste helseminister Bent Høie (H) tysdag på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen.

– Endringar vil skje natt til laurdag for dei som går under grensa, sa Høie.

FHI tilrår å fjerne innreisekarantenen for Polen, Island og Liechtenstein, opplyser dei i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

14. september hadde Polen hatt 19,2 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. For Island og Liechtenstein var talet 15,8 og 7,8.

FHI tilrår òg at karantenekrava blir fjerna for regionane Kalmar og Blekinge i Sverige, og dessutan Kajanaland i Finland.

Samtidig tilrår dei å innføre karantene for dei danske regionane Sjælland og Nordjylland.

