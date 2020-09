Fleire jobbar på heimekontor igjen

innenriks

Det viser undersøkinga Norsk koronamonitor frå Opinion. Til saman har 21.000 nordmenn fått spørsmålet.

– Vi går inn i hausten med auka smittetrykk og som eit raudt koronaland. Det betyr at heimekontor igjen er i ferd med å bli det normale for mange, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

I mars og april, då dei strengaste koronatiltaka var i kraft, gav nærare seks av ti opp at dei hovudsakleg hadde heimekontor. Sidan då har bruken av heimekontor falle, men aukar no igjen i september.

I tillegg gir opp 77 prosent av dei som er i arbeid, at dei har delteke på digitale møte under koronaperioden. Her er det store forskjellar i oppfatninga av kor effektive møta er. 37 prosent meiner digitale møte er meir effektive enn fysiske møte, 33 prosent meiner dei er mindre effektive, og 24 prosent meiner dei er like effektive.

Dei under 30 år gir i størst grad opp at dei digitale møta er mindre effektive, medan dei i 40-åra og folk i Nord-Noreg oppgir at møta er meir effektive.

(©NPK)