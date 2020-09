Nødrespiratorane til regjeringa framleis ikkje levert

innenriks

Respiratorane, som har ein samla kostnad på 60 millionar kroner, skulle etter planane distribuerast til norske sjukehus innan mai. Forseinkinga kjem av at alle nødrespiratorane skal kvalitetsmerkast. Utan CE-merking fryktar regjeringa tap av omdømme og at det kan verke som om livet til menneske blir sett i fare, skriv Bergens Tidende.

Kravet om at respiratorane må vere CE-merkte, kom overraskande i midten av mai og inneber ein tidkrevjande og kostbar tilleggsprosess, uttalte forskingsdirektør Hanne Bjørk ved Forsvarets forskingsinstitutt til VG då.

Det ligg no an til at mange av apparata kan bli gitt som bistand til organisasjonar eller fattige land. Å gi frå seg apparat som ikkje er kvalitetssjekka og CE-merkte kan vere «omdømmemessig problematisk for Noreg», skriv statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet i ein e-post til BT.

Prosessen med CE-merking tek normalt eitt til to år for medisinsk utstyr. Det blir stilt ekstreme krav til dokumentasjon og det må sørgjast for at produktet oppfyller alle standardar for denne typen utstyr. Alt i produksjonsprosessen skal kunne sporast. Det gjeld alle delar, òg kva verktøy som er brukt og kor hardt kvar enkelt skrue eller mutter er festa.

