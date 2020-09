Slik skal dei 50 flyktningane hentast frå Hellas til Noreg

innenriks

Utlendingsdirektoratet (UDI) fekk instruksen frå Justis- og beredskapsdepartementet onsdag førre veke. Der står det at 50 syrarar som er i Hellas, skal frivillig relokaliserast til Noreg.

– Det vi har gjort førebels, er å ta kontakt med EU-delegasjonen for å setje i gang det internasjonale aspektet ved dette. Det er ein formell kanal for å få kontakt med greske styresmakter, Det europeiske asylstøttekontoret (EASO) og EU-kommisjonen, seier avdelingsdirektør Hanne Jendal i asylavdelinga i UDI til NTB.

Fem kriterium

I hovudsak blir det lagd fem kriterium til grunn for kven som får komme til Noreg dersom dei vil. Det må vere sannsynleg at dei er statsborgarar i Syria, søkjarane må vere del av ein familie med mindreårige barn, det må vere sannsynleg at relokalisering vil vere til barnets beste, familiane må reise saman til Noreg, og det må vere stort sannsyn for at dei vil bli anerkjende som flyktningar i Noreg

I tillegg vil asylsøkjarar ikkje bli henta til Noreg dersom dei utgjer ein tryggingsrisiko. Det vil dei eksempelvis kunne vere dersom dei har gjennomført krigslovbrot, utgjer ein trussel mot tryggleiken i riket eller har utført alvorlege lovbrot. Dette er vanleg prosedyre, opplyser Jendal.

Instruksen gjeld asylsøkjarar i Hellas, og Moria er ikkje spesifikt nemnt. Det er heller ingen underkvote for einslege mindreårige asylsøkjarar i instruksen.

– Det kan vere at ein ser spesifikt på Moria-leiren, men det er ikkje sikkert at det er nok flyktningar der som oppfyller kriteria, så det står att å sjå, seier Jendal.

Ingen kostnadsoverslag

UDI har ikkje gjort noko overslag for dei administrative kostnadene for prosessen med uthentinga av dei 50 asylsøkjarane frå Hellas.

– Vi har ikkje laga noko kostnadsoverslag enno. Men det blir føresett i instruksen at det er dekt innanfor gjeldande budsjett. Vi legg òg til grunn at vi må prioritere desse sakene.

– Betyr det at det kan gå på kostnad av andre saker?

– Det kan det gjere. Men det har komme få asylsøkjarar til Noreg no, og vi har utfordringar med å fylle opp kvotane på grunn av koronasituasjonen. I utgangspunktet har vi ein flyktningkvote på 3.000, seier Jendal.

Oppstartsmøte måndag

Det er sett ned ei gruppe i Noreg med fagfolk frå ulike avdelingar i UDI, Politiets utlendingseining (PU) og Politiets tryggingsteneste (PST). Gruppa hadde oppstartsmøte måndag. På eit seinare tidspunkt vil òg Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) bli involvert med tanke på busetjing.

Jendal kan ikkje seie noko om korleis flyktningane vil fordelast i norske kommunar.

– Men fleire kommunar har sagt at dei har kapasitet til å ta imot dei. Vi vil òg måtte vurdere om nokon av dei har spesielle behov, og om nokre kommunar då eignar seg betre enn andre, seier Jendal.

Koronautfordring

Flyktningane vil først komme til Nasjonalt tilkommesenter i Råde, før dei blir fordelte ut til kommunane. Når dei første kjem, og kor lang tid prosessen vil ta, er framleis for tidleg å seie, seier Jendal.

Då Noreg henta folk frå Hellas ved førre høve i 2016-2017, tok det rundt tre månader frå instruksen var motteken av UDI til dei første flyktningane kom til Noreg.

– No er det på langt nær like mange det er snakk om, men samtidig er det logistikkmessig meir krevjande, spesielt med tanke på koronasituasjonen, seier Jendal.

Vedtak fattast i Noreg

Den gong reiste politiet ned til Hellas for å gjennomføre ein førebels tryggingssjekk med screening og ID-sjekk. Men det er ikkje sikkert at nokon vil bli sende frå Noreg no som følgje av koronasituasjonen.

– Sannsynlegvis må vi be Det europeiske asylstøttekontoret eller UNHCR (FNs høgkommissær for flyktningar, journ.anm.) om å gjere den første screeninga slik at vi får mapper på den enkelte til vurdering, seier Jendal.

Deretter vil truleg den enkelte asylsøkjaren bli intervjua når vedkommande kjem til Noreg, og eit vedtak vil då også bli fatta i Noreg.

