Støre manar til samhald: – Vi kan ikkje kompromisse éin tøddel på det

– Samhaldet internt, samhaldet med fagrørsla, samhaldet med dei vi er til for. Frå no av til valet og vidare kan vi ikkje kompromisse éin tøddel på det, sa Støre i talen sin til Arbeidarpartiets landsstyremøte tysdag.

Partiet må ha søkjelys på politikken framover, åtvara han.

Formaninga kjem etter eit årsmøte i Trøndelag Arbeidarparti som vart sterkt prega av personkonfliktar og diskusjon om ukultur og ubehagelege hendingar.

Arbeidarpartiet er straffa hardt på meiningsmålingane i etterkant.

Rosar varslarane

I talen til landsstyret rosa Støre likevel alle som har engasjert seg og sagt frå i partiet.

– Arbeidarpartiet må vere ein moderne, trygg og inkluderande organisasjon. Dei som engasjerer seg i partiet vårt, som går inn i partiet vårt, dei skal føle at det er trygt, at dei blir tekne vare på. Og viss det er noko som ikkje er bra, så kan du seie frå. Særleg for unge kvinner, sa han.

Partileiaren viste til at rutinar og retningslinjer no er stramma opp, og at kuringen av tillitsvalde er styrkt.

– Éin ting er heilt sikkert: Det kjem aldri til å komme ein sluttdato på den innsatsen. Det er eit vedvarande kulturarbeid.

Tydeleg tilbakemelding

Overfor NTB understrekar Støre at formaninga om samhald ikkje betyr at partimedlemmer no skal teie om vanskelege saker.

– Har du vanskelege, ugreie ting å ta opp i Arbeidarpartiet, så skal du ikkje sitje med det. Tvert imot, eg rosar dei som rekk handa i vêret. Men eg kjem til å vere veldig tydeleg på at når det gjeld ting som handlar om politiske usemjer internt, så må vi minne kvarandre om at vi no har eit prosjekt vi skal gjennomføre. Vi er til for nokon, og dei vi skal byte ut, er dei som sit i regjering, seier Støre.

Han seier dette ikkje er noko han har funne på sjølv, men ei tydeleg tilbakemelding han har fått frå partifolk rundt om i Noreg.

Han innrømmer at dårlege målingar er demotiverande for partifolk som no skal ut og sanke stemmer.

– Men vegen tilbake frå ei dårleg måling er å få søkjelys over på politikken, seier Støre til NTB.

Tre løfte

Om ei vekes tid skal han leggje fram førsteutkastet til nytt partiprogram. Det håpar Støre vil vekke nytt engasjement i partiet.

I talen til landsstyret varsla han at partiprogrammet kjem til å vere bygd rundt tre løfte til veljarane:

– Vi skal sikre trygt arbeid for alle. Det er kjernen vår, sa Støre.

– Vi skal sørgje for ein sterkare velferdsstat som er der når du treng han, uansett geografi og økonomisk bakgrunn, heldt han fram.

– Og vi skal gjennomføre ein rettferdig klimapolitikk som kuttar utslepp og skaper jobbar.

