Sterk tysdag på Oslo Børs

Også tysdag var det hydrogenselskapet Nel (0,6) som var det mest omsette selskapet til indeksen. Kursen steig etter eit kraftig fall den første halvtimen, og enda på 18,92 kroner.

Bra gjekk det òg for skipsutstyrsleverandøren Vow (8,7) og Aker BP (2,5). Blant dei største selskapa var det berre Yara (-1,3) som gjekk i minus. Adevinta (2,95), Equinor (2,4), Telenor (0,7) og DNB (0,4) enda alle i pluss.

Like før klokka 16.30 var biletet òg lyst på dei største europeiske børsane. FTSE 100 i London gjekk fram over ein prosent, medan CAC 40 i Paris (0,3) og DAX 30 i Frankfurt (0,2) òg viste positive tal. I Asia var det tysdag eit blanda bilete på dei store børsane då dei stengde på formiddagen norsk tid. Nikkei 225 i Tokyo gjekk tilbake (-0,4), medan Hang Seng i Hongkong gjekk fram (0,4).

Biletet var òg lyst på dei amerikanske børsane. Den teknologitunga Nasdaq (1,2), den breie S&P 500 (0,8) og den industritunga Dow Jones (0,6) låg alle i pluss.

Oljeprisen fall under 40 dollar, og låg i 16.40-tida på 39,9 dollar for eit fat nordsjøolje. Det er 0,6 prosent over sluttnoteringa natt til tysdag.

