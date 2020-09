Venstre avviser omkamp om kvoteflyktningar

innenriks

– Erna sa før helga at det ikkje er aktuelt med omkamp om sigrane våre. Det synest eg var klokt sagt av statsministeren, seier avtroppande Venstre-leiar Trine Skei Grande til Aftenposten.

I helga avviste Erna Solberg ein «omkamp» frå Frp om sigrar andre parti fekk i regjeringsplattforma. Solberg stadfesta samtidig at Høgre foreslår 3.000 kvoteflyktningar i budsjettforslaget.

Det vil ikkje Frp gå med på, og partileiar Siv Jensen seier «alt er gjenstand for forhandlingar».

– Ingen ting står ved lag. Skjønnar ikkje statsministeren det, har ho gjort livet vanskeleg for seg sjølv, seier Jensen til avisa.

Grande vil ikkje kommentere om Venstre vil godta mindre kutt i bistand og kvoteflyktningar for å redde regjeringa dersom Frp truar med å felle ho.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad peikar òg på at statsministeren har «vore klar på at Granavollplattforma ligg fast, også inn i budsjettet for 2021».

(©NPK)