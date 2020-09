Frp åtvarar mot å skrote Dublin: – Ein veldig skummel veg å gå

innenriks

– Dette reagerer eg ganske sterkt på, seier Engen-Helgheim til NTB.

– Her ser det ut til at sterke krefter ønskjer å gå i ei ganske farleg retning i asylpolitikken, seier han.

Engen-Helgheim meiner EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen går i heilt feil retning når ho no varslar at kommisjonen vil foreslå å oppheve Dublin-forordninga og erstatte henne med eit nytt styringssystem for migrasjon.

Von der Leyen sa onsdag at det nye systemet vil få ein «ny, sterk solidaritetsmekanisme».

– Asylordninga er i dag sterkt undergraven av at grunnlause asylsøkjarar som er på jakt etter ein spesiell destinasjon, og kan reise gjennom landa. Viss vi ikkje har Dublin-ordninga, blir det fritt fram for alle, åtvarar Engen-Helgheim.

Hans skrekkscenario er at EU skal innføre eit nytt asylsystem der land som ikkje føyer seg, kan påleggjast sanksjonar.

– Det er ein veldig skummel veg å gå, seier Engen-Helgheim.

