Kommuneoverlege etterlyser nasjonale føringar for koronatesting

Då kommunen opplevde lokale utbrot i juli og august, hasta det å få svar. Men prøvene frå utbrot vart ikkje prioriterte, skriv Aftenposten.

– Det kunne ta tre–fire dagar før vi fekk vite kven som hadde testa positivt. I mellomtida kan du ikkje setje nærkontaktane deira i karantene. I praksis kan det gi ein situasjon der personar uvitande går rundt og er smitteførande, seier kommuneoverlege Jostein Helgeland i Haugesund til avisa.

Helgeland meiner prøver som er viktige å få svar på under eit utbrot, bør kunne hastebehandlast, og etterlyser no nye nasjonale føringar.

– Det er ikkje noko system for å bli prioritert i køen. Eg opplever at uansett kor viktig enkelte prøver er for oss, har vi ikkje kunna skunde på dei, seier han.

I Haugesund må koronaprøvene sendast til dei store universitetssjukehusa. Årsaka er at testmaskina ved sjukehuset i Haugesund i utgangspunktet berre har kapasitet til å teste eigne tilsette.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad seier til Aftenposten at kapasiteten i kommunane har auka mykje dei siste vekene, men at «mange kommuner har fortsatt noe å gå på».

