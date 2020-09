Oppdrettsnæringa kan bli hydrogenpionér

innenriks

I talen sin til Høgres landsmøte førre veke varsla statsminister Erna Solberg at Høgre vil foreslå å invitere oppdrettsnæringa inn i Grønt Skipsfartsprogram, eit offentleg-privat samarbeid for å få ned utsleppa frå skipstrafikken.

Oppdrettsnæringa er kystnær, men har ofte behov for fartøy som kan gå lengre strekningar. Det gjer at hydrogendrift kan vere eigna, meiner Høgre.

Dei nye signala begeistrar Sjømat Noreg.

– Det å redusere klimafotavtrykket er ei av hovudsatsingane framover for oss i sjømatnæringa. Så vi er svært positive når det kjem slike signal, seier kommunikasjonsdirektøren i organisasjonen Kristin Langeland til NTB.

– Vi er positive til alt som betyr ei sterkare satsing på fornybart drivstoff, seier ho.

Knutepunkt langs kysten

I landsmøtetalen sa statsministeren at ho har gitt olje- og energiminister Tina Bru (H) i oppdrag å utvikle eit eige vegkart for hydrogen i Noreg.

Overfor Dagens Næringsliv signaliserer Solberg at milliardsatsingar er i vente. Håpet er å få på plass fullskala hydrogenproduksjon i Noreg og byggje opp knutepunkt for hydrogen, såkalla hubs, langs kysten.

Det er i tilknyting til desse knutepunkta Høgre no ser for seg at også oppdrettsnæringa kan trekkjast inn. Spesielt fartøy som går over større avstandar, har fordel av hydrogen framfor batteridrift.

Sjømat Noreg ser fleire moglegheiter:

– Du har til dømes brønnbåtar som fraktar levande fisk, fraktfartøy innanfor fôr og transport av fisk til marknadene. Så det er mange stader i verdikjeda der vi har behov for drivstoff, seier Langeland.

– Viss du er langt til havs, og det er krevjande farvatn, er hydrogen ei energikjelde som tilsynelatande fungerer godt, seier ho.

Følgjer opp strategi

Initiativet frå Høgre kjem berre tre månader etter at regjeringa la fram ein sterk forseinka norsk hydrogenstrategi. Strategien fekk kritikk av både bransje og opposisjon for å vere lite ambisiøs, spesielt samanlikna med dei nye hydrogenplanane som no blir teikna opp i andre europeiske land.

Men Bru meiner det blir feil å seie at Noreg er bakpå.

– Det er greitt å vere utolmodig. Men då vi la fram strategien vår, så var det første gongen Noreg fekk ein strategi for hydrogen, seier ho til NTB.

Bru trekker fram at Noreg har ein naturleg fordel med vasskraftressursane sine. Hydrogen kan produserast utsleppsfritt ved hjelp av fornybar energi gjennom elektrolyse av vatn.

I tillegg kan hydrogen framstillast med låge utslepp frå naturgass viss ein fangar og lagrar CO2-ein som blir frigjord i produksjonen.

Skipsfarten blir sentral

I dei nye hydrogenplanane er det, forutan oppdrettsnæringa, spesielt hurtigbåtar og ferjer Høgre har i kikkertsiktet:

* Høgre meiner fleire hurtigbåtar kan eigne seg for hydrogendrift. Aktuelle ruter er identifisert både i Nord-Noreg, i Midt-Noreg og på Vestlandet.

* Ferjer som går over lange avstandar mellom Noreg og Danmark, og mellom Noreg og Sverige, kan bli utsleppsfrie med hydrogen.

* Den første hydrogenferja i verda kjem i drift i Rogaland i 2021 og skal gå i ferjesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik. Eit anna ferjesamband der blir vurdert endra frå biodiesel til hydrogen.

* Statens vegvesen har foreslått hydrogenferjer på Vestfjorden i ferjesambandet Bodø-Røst-Moskenes. Her er den endelege avgjerda enno ikkje teke.

(©NPK)