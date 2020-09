Sør-Noregs viktigaste skytefelt omgjort til naturområde

innenriks

Hjerkinn var i over 80 år Forsvarets viktigaste skytefelt i Sør-Noreg, men er no eit verneområde som blir innlemma i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltok på markeringa. Dei avduka ei ny steinhelle på vandringsvegen opp mot utkikkspunktet til arkitektselskapet Snøhetta på Dovrefjell.

Bomber og granatar fjerna

Forsvarsbygg har hatt oppdraget med å gjennomføre tilbakeføringa i samarbeid med Forsvaret og forsvarssektoren, miljøekspertar, entreprenørar og styresmakter.

Vegar, bygg og anlegg er fjerna, og heile området er rydda for eksplosiv. Nesten 5.000 store udetonerte bomber og granatar er fjerna, saman med 550 tonn metallskrot.

Rundt 15.000 vernepliktige soldatar har gått manngard i fjellet og rydda i all slags vêr og føre sidan oppstarten av prosjektet i 2006.

Naturvernforbundet: – Unikt

Totalt er 165 kvadratkilometer restaurerte. 130 av dei blir innlemma i nasjonalparken, medan resten blir landskapsvernområde.

– Her er det gjort eit heilt unikt arbeid for å attskape store naturområde. Dette viser at vi kan reparere øydelagd natur, seier Arnodd Håpnes, fagleiar i Naturvernforbundet.

Der det var kilometervis med veg, bombekrater og øydelagd natur er fjellnaturen no tilbake.

– No får villreinen tilbake viktige trekkvegar samtidig som den får auka beiteareal. Fjellrev og ei rekkje fuglar får større tumleplass, naturtypar er attskapte og sjeldne artar får fleire levestader. Dette er heilt utruleg og svært viktig, seier Håpnes.

(©NPK)