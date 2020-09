Wara vil ikkje ha pressa inn i huset på synfaring

innenriks

Etter planen skal aktørane i Oslo tingrett på synfaring i einebustaden i Vækerøveien på Røa fredag formiddag. Ei rettssynfaring er å rekna som ei ordinær rettsforhandling som i prinsippet skal gå for opne dører, dersom ikkje særlege omsyn taler for å avgrense openheita.

Då prosessen rundt synfaringa vart diskutert mellom partane og dommaren onsdag formiddag, tok Waras bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til orde for at synfaringa burde gå for lukka dører utan at pressa skulle få vere til stades.

– Waras privatliv har vorte endevendt i denne saka. Han føler at dette med nærværet til pressa i huset er siste skanse for privatlivets fred, sa bistandsadvokaten i retten.

Forsvarar for Waras sambuar Laila Anita Bertheussen, advokat John Christian Elden, uttrykte forståing for argumentet om lukka dører. Etter drøftingar i retten vart eit forslag om å ta lydopptak frå synfaringa lansert.

Dommar Yngvild Thue opplyste partane om at ei avgjerd vil komme før synfaringa fredag.

Ein representant frå pressa som dekkjer saka, Olav Rønneberg frå NRK, fekk uttale seg om forslaget og viste til tidlegare rettssynfaringar i andre rettssaker. Han viste òg til at Laila Bertheussen har forklart seg for open rett og at det ikkje er uvanleg at det kjem opp spørsmål under ei synfaring som kan ha betyding for saka vidare.

(©NPK)