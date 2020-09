Beinrestar frå dyr funne i Gjellestadskipet

innenriks

Arkeolog Christian Løchsen Rødsrud seier til avisa at funnet ikkje er overraskande. Det vart mellom anna funne leivningar etter mange oksar og hestar i både Oseberg- og Gokstadskipet.

Funnet er gjort ved staden der gravrøvarar ein gong har teke seg inn i skipet, og Rødsrud er litt overraska over at beinrestane har vorte funne såpass høgt oppe i skipet.

– Kanskje ligg beinrestane her fordi dei har vorte flytta på av gravplyndrarane, seier han til Uniforum.

Utgravinga av Gjellestadskipet på Viksletta utanfor Halden har gått føre seg for fullt sidan 26. juni etter at det vart oppdaga ei skipsform under bakken i 2018. Utgravingane har vist at skipet er rundt fire meter breitt og 19 meter langt. Skipet vore omtrent på storleik med Osebergskipet, ifølgje arkeologane.

