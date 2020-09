Bru må svare om Equinor-overføringar til sosiale bidrag i Angola

innenriks

Det er SV og Arbeidarpartiet som krev gjennomgangen, melder Aftenbladet/E24, som også står bak sakene om Equinor-overføringane.

Leiar av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Dag Terje Andersen (Ap) opplyser at det er sendt eit brev til statsråden der det blir vist til korrespondansen om saka i førre runde. Vidare blir det spurt om korleis saka er følgd opp.

Mellom 2011 og 2016 betalte Equinor 420 millionar kroner til Angolas statseigde oljeselskap Sonangol for eit forskingssenter som enno ikkje er bygd. Equinor betalte òg 295 millionar kroner til «sosiale prosjekt», som selskapet ikkje veit kva har gått til.

Også for fire år sidan fekk saka stor merksemd, og dåverande olje- og energiminister Tord Lien (Frp) fekk spørsmål om kva pengane hadde gått til.

Olje- og energidepartementet stadfestar over for Aftenbladet/E24 at brevet vil bli svart på.

