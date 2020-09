Forlengde varetekt for spionsiktet nordmann

innenriks

Det kjem fram i ei rettsavgjerd frå Borgarting lagmannsrett, skriv E24.

Oslo tingrett ønskte å setje mannen fri, men avgjerda vart anka til lagmannsretten av påtalemakta.

Lagmannsretten meiner i motsetning til tingretten at det er fare for at bevis kan gå tapt og har derfor gitt løyve til å halde mannen i varetekt inntil retten bestemmer noko anna, men ikkje lenger enn til 12. oktober.

Forsvararen for sikta, advokat Marianne Darre-Næss, skriv i ein SMS til E24 at dei vil vurdere om det er grunnlag for å anke rettsavgjerda vidare.

Mannen er pålagd brev- og besøksforbod og medieforbod i heile fengslingsperioden.

Utvida sikting

Mannen vart i utgangspunkt sikta for brot på straffelova paragraf 123 og 124, som omhandlar høvesvis avsløring av statsløyndommar og grov avsløring av statsløyndommar.

Før fengslingsmøtet i Oslo tingrett tysdag vart siktinga utvida til å òg omfatte grov korrupsjon.

– Siktinga omfattar grov korrupsjon mellom anna fordi han har hatt ei tiltrudd stilling i ei verksemd som forvaltar viktige verdiar, seier politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i PST til E24.

Erkjenner ikkje straffskuld

Det var laurdag 15. august at mannen i 50-åra vart arrestert av Politiets tryggingsteneste (PST) på ein restaurant i Oslo. Han var då saman med det PST meiner er ein russisk etterretningsoffiser.

Mannen var tilsett i DNV GL (tidlegare Det Norske Veritas), der han jobba med materialteknologi og 3D-printing innanfor olje- og gassfeltet.

Sikta har ikkje erkjent straffskuld, men har i avhøyr innrømt at han har fått pengar for å gi informasjon.

