Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam: – Alvorleg rapport

– Smitteutbrotet var ei alvorleg hending. Det rapporten beskriv, er ikkje bra nok. Det er ikkje sånn Hurtigruten skal vere. Eg vil seie unnskyld for at vi har feila, seier Skjeldam etter at granskingsrapporten etter smitteutbrotet om bord på Roald Amundsen vart lagt fram torsdag.

– Vi skulle handtert karantene for utanlandsk mannskap annleis. Vi skulle følgt opp mistanken om smitte og sett i verk tiltak tidlegare. Vi skulle informert raskare. Som øvste sjef i konsernet tek eg ansvar for det som skjedde, seier han.

Ifølgje konsernsjefen har Hurtigruten allereie sett i gang ei rekkje tiltak.

– Rapporten blir eit viktig verktøy i det vidare forbetringsarbeidet. Vi skal hindre at dette kan skje igjen. Vi har ein stor og langsiktig jobb å gjere med å byggje opp att tilliten, internt og eksternt. Vi skal òg jobbe med å styrkje kulturen vår. Det er ikkje noko eg heller vil enn å leie laget vårt gjennom dette slik at vi kjem sterkare tilbake, seier Skjeldam.