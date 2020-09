Kraftig nedgang i nye smitta i Bergen

innenriks

Den siste veka har snittet vore 28 daglege smitta i Bergen. Onsdag var snittet 32.

– Dette er positivt, men det er viktig å merke seg at det alltid vil vere daglege variasjonar. Det er derfor for tidleg å seie om dette er starten på ein nedovergåande trend eller ikkje, seier byrådsleiar Roger Valhammer (Ap).

– Vi er uansett glade for at talet på nye smitta i dag er lågare. Det gjer ikkje minst at våre tilsette i dag får eit lite pusterom, held han fram.

Bergen kommune har no så godt som henta inn etterslepet i arbeidet med smittesporing. Med eit nytt system for smittesporing – ReMin – kan smitta sjølv registrere nærkontaktar, og det er òg mogleg å varsle folk via SMS, der det tidlegare måtte skje ved manuell oppringing.

– Viss det til dømes blir oppdaga smitte på ein skule, på eit trinn eller hos ein lærar, kan heile kohorten eller foreldra til kohortane få SMS-varsling om karantene, fortel byrådsleiar Valhammer.

Dei nyregistrerte smitta er mellom 17 og 67 år, og flest er det i alderen 21 til 30 år. To av dei smitta er studentar.

Til no under koronautbrotet er det registrert 1.285 smitta i Bergen.