Kronprins Haakon om koronatida: – Vi var veldig intenst saman

– Ein blir veldig tett på kvarandre, ikkje sant. Så då kan det jo altså … ting toppa seg litt. Det gjekk stort sett ganske bra, altså. Men det er klart at det er lenge å berre vere saman med familien, seier kronprins Haakon i eit intervju med NTB.

Dei siste vekene har han vore på tur i Noreg for å høyre korleis folk har hatt det under koronapandemien.

– Inntrykket mitt er at folk rundt i Noreg har vore utruleg flinke til å finne løysingar, seier han.

Sjølv måtte òg kronprinsfamilien kaste seg rundt då samfunnet stengde ned 12. mars.

– Kvardagen vart jo heilt annleis. Vi fekk barna våre heim. Dei skulle ha heimeundervisning sånn som alle andre i Noreg. Samtidig slutta vi å møtast på kontoret. Vi sat på heimekontor i staden.

– Intenst

Familien brukte meir tid på aktivitetar som å gå på tur og hoppe på trampolinen, fortel kronprinsen. Dei hadde òg ei «greie» med at dei såg «71 grader nord» i fellesskap.

– Som sånn kjernefamilie var vi veldig intenst saman over eit par månader. Det var ikkje så mykje val.

Han summerer med at det «fungerte ganske bra».

– Men det er klart, vi har jo to ungdommar på 16 og 14 år. Etter litt tid var det nok fint for dei å kunne treffe litt venner òg. Og ikkje berre vere saman med mor og far.

– Nøydd til å halde ut

Tysdag denne veka segla kongeskipet Norge roleg inn hamna i Kristiansund. Om bord var kronprinsen og kronprinsessa, og saman rusla dei rundt i gatene og snakka med vanlege folk, politikarar, skulebarn, kulturaktørar og helsepersonell om korleis dei har takla utfordringane med koronapandemien.

Askim, Rygge, Stokke, Flekkefjord og Florø har fått liknande besøk av kronprinsen dei siste to vekene, og fredag står Stavanger for tur.

– Folk fortel at det har vore utfordrande og at det har vore eit høgare stressnivå enn normalt. Men at dei stort sett har klart å finne løysingar. Samtidig veit vi jo òg at det er ein god del som har hatt ein veldig vanskeleg periode, seier kronprinsen.

Han forstår godt at mange byrjar å bli slitne av tiltaka.

– Så er det jo sånn at vi er nøydde å halde ut.

Risiko

Kronprinsesse Mette-Marit er ein av dei som er i ei risikogruppe. Ho har vore open om at ho lever med sjukdommen kronisk lungefibrose.

– Ho har det bra og innretta seg til råda frå FHI sånn som dei fleste andre, seier kronprinsen.

Forholdsreglane gjer at Mette-Marit er med på færre arrangement enn ho elles ville ha vore. Men tysdag var ho ute på offentleg oppdrag igjen, og ho smilte og lo i møte med mellom anna skulebarn.

– Det var veldig hyggjeleg, seier kronprinsen.

– Ein unntakssituasjon

Kongeparet må òg ta forholdsreglar som alle andre. Dermed har kontakten med barn og barnebarn òg vore forskjellig.

– I den «verste» perioden snakka vi jo på videokonferanse, og vi ringde kvarandre på telefon og trefte kvarandre ute. Etter kvart når det vart meir normalisert, trefte vi kvarandre inne òg, fortel kronprinsen.

– Korleis var det å ikkje kunne møtast?

– Det er jo veldig rart. Det kjendest som ein veldig unntakssituasjon.

– Vern om det vennlege

Alt i alt opplever kronprinsen at Noreg har handtert krisa bra. Han trur det er ein fordel at vi har høg tillit, både til kvarandre og til styresmaktene.

– Når det er såpass inngripande tiltak, er det viktig at vi òg får komme med motførestillingane våre og diskutere dette. Det synest eg òg vi har fått til ganske bra

Han trur nøkkelen framover blir å vere rause med kvarandre.

– Når vi no går inn i hausten og mange av oss kanskje byrjar å bli litt lei, må vi klare å ta fram litt av det beste i oss og halde fram med å verne om det vennlege.

